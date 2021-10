Roberto Fiore e Giuliano Castellino | chi sono i due leader di Forza Nuova arrestati per gli scontri a Roma

(Di domenica 10 ottobre 2021)12 le persone arrestate nella notte per il loro presunto coinvolgimento neglidi ieri a piazza del Popolo anella manifestazione dei No Green Pass. Tra loro cianche due nomi che negli ultimi tempi hanno partecipato alle varie manifestazioni dell’era della pandemia, da quelle no-mask alle recenti no Green pass: quello delnazionale di, e del capo della sezionena del partito,. Entrambi si vedono chiaramente nei video dell’assalto alla sede della Cgil. Chi èANSA/Giuseppe Lamialla manifestazione a ...

AGI - Sono 12 le persone arrestate dalla polizia di stato nella notte per gli scontri di sabato al corteo No - Vax e no Greem Pass. Ci sono anchee Giuliano Castellino: No - Vax, contrari al Green Pass, intolleranti e, soprattutto, fascisti. Dichiaratamente fascisti .e Giuliano Castellino sono rispettivamente ...Nel frattempo le forze dell'ordine hanno arrestato 12 persone tra cui i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino eSono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di sabato a Roma. Fra loro i vertici di Forza Nuova e leader neofascisti Roberto Fiore e Giuliano ...Sono state 12 le persone arrestate ieri nel corso della manifestazione “no green pass” che si è svolta a Roma generando forti tensioni e scontri manifestanti e polizia. Tra gli arresti compaiono i ver ...