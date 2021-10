Risultato formidabile La miglior risposta ai no-green pass? Dal bollettino | così stiamo azzerano l' epidemia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) La situazione epidemiologica continua a essere sotto controllo, tanto è vero che non fa più parte degli argomenti di principale interesse nel dibattito pubblico. Soprattutto adesso che l'attenzione è tutta focalizzata sugli scontri violenti di Roma scatenati da alcuni gruppi no-vax e no-. Ildi oggi, domenica 10 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.278 contagiati, 2.745 guariti e 27 morti a fronte di 270.044 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (uguale a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si conferma sempre molto bassa, dato che a richiedere cure ospedaliere sono quasi esclusivamente persone non vaccinate: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -41, mentre quello dei ricoverati in terapia ...