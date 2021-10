Risultati Serie C, gare delle 17:30: il Bari allunga, bene anche Palermo e Catanzaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutti i Risultati della Serie C arrivati dalla sfide disputate alle ore 17:30 di oggi: sorridono Catania, Palermo, Carrarese, Catanzaro. allunga il Bari nel Girone C, vincendo lo scontro diretto contro la Turris. Ecco cosa è successo nel campionato di calcio della terza Serie italiana. Risultati Serie C: al Bari la sfida contro la Turris La seconda parte delle gare di Serie C, in programma alle 17:30, hanno visto due importanti successi nel Girone B. In prima battuta è necessario menzionare la vittoria della Carrarese in casa dell’Imolese per 4-2; i gol di Doumbia, Kalaj, Luci e Bramante riportano al successo la squadra di Baldini. Nell’altro match in programma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutti idellaC arrivati dalla sfide disputate alle ore 17:30 di oggi: sorridono Catania,, Carrarese,ilnel Girone C, vincendo lo scontro diretto contro la Turris. Ecco cosa è successo nel campionato di calcio della terzaitaliana.C: alla sfida contro la Turris La seconda partediC, in programma alle 17:30, hanno visto due importanti successi nel Girone B. In prima battuta è necessario menzionare la vittoria della Carrarese in casa dell’Imolese per 4-2; i gol di Doumbia, Kalaj, Luci e Bramante riportano al successo la squadra di Baldini. Nell’altro match in programma ...

