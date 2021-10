Repubblica Ceca | Andrej Babiš perde le elezioni Il 67enne miliardario | populista ed euroscettico | non sarà più premier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’attuale primo ministrodella, ha perso lelegislative. Con un sorpasso a sorpresa, le opposizioni hanno ottenuto più della metà dei 200 seggi della camera bassa del parlamento, mentre i partiti a sostegno deluscente non hanno superato la soglia di sbarramento. Per la prima volta dal 2011, dopo il voto di due giorni, di ieri e venerdì, ilpotrebbe non essere nel nuovo governo. L’affluenza è stata di circa il 65% e ha premiato Spolu (Insieme), coalizione europeista di centrodestra, formata da tre partiti. Con il 27,8%, potrà esprimere il primo ministro e ha già chiesto al presidente Milos Zeman di incaricare il suo leader Petr Fiala, ex professore ...