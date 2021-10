Regolamento Italia-Belgio: cosa succede in caso di pareggio, Nations League 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Italia-Belgio, match della finale per il terzo o quarto posto di Nations League 2021. Si gioca alle 15:00 di domenica 10 ottobre con le due squadre a caccia della vittoria solo simbolica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e Rai Play. Ma cosa accade in caso di pareggio? Spazio a tempi supplementari da 15? e infine una serie di calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della finale per il terzo o quarto posto di. Si gioca alle 15:00 di domenica 10 ottobre con le due squadre a caccia della vittoria solo simbolica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e Rai Play. Maaccade indi? Spazio a tempi supplementari da 15? e infine una serie di calci di rigore. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Come noto da tempo (decenni), oltre al regolamento del gioco del calcio valido in tutto il mondo vige in Italia un… - Fiamma_74 : RT @GiulioMarini2: @gualtierieurope .Presumo stiano già tremando di paura dopo doverosa minaccia; inviterei piuttosto a riconsiderare la si… - Obsolete_LG : RT @GiulioMarini2: @gualtierieurope .Presumo stiano già tremando di paura dopo doverosa minaccia; inviterei piuttosto a riconsiderare la si… - bughybughi : @ProfCampagna Beh l Italia no? Regolamento 953/2021 - AlibrandoR : RT @GiulioMarini2: @gualtierieurope .Presumo stiano già tremando di paura dopo doverosa minaccia; inviterei piuttosto a riconsiderare la si… -