Record con il Portogallo, Ronaldo festeggia: «Traguardo speciale» – FOTO (Di domenica 10 ottobre 2021) Cristiano Ronaldo ha celebrato via social il raggiungimento del nuovo Record di presenze con il Portogallo Contro il Qatar in amichevole Cristiano Ronaldo ha toccato quota 181 presenze con la maglia del Portogallo mietendo la vittima numero 46 in carriera. Os Recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Selecção assumem uma dimensão especial. 181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível.Força Portugal pic.twitter.com/egmX1U7PSo— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2021 Il portoghese ex Juve ha celebrato via Instagram questi Record. «I Record sono sempre eccezionali, ma coloro che si mettono ...

