(Di domenica 10 ottobre 2021) Ilha davvero una brutta classifica per essere una formazione che non perde da cinque partite ma forse va già bene così visto che ha vinto solo una volta su otto e contro il fanalino di coda Alcorcon. L’invece ne ha già perse quattro, ma grazie a tre vittorie precede i rivali InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Real Zaragoza-Huesca (lunedì 11 ottobre, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Real Zaragoza – Huesca: Si chiude lunedi il nono turno di Liga 2! -

Ultime Notizie dalla rete : Real Zaragoza

Infobetting

Difensori : Sergio Carreira (Mirandés), Víctor Gómez (Málaga), Alejandro Francés (), Hugo Guillamón (Valencia), Urko González (Sociedad), Víctor Chust (Cádiz) Juan Miranda (Betis) e ...L'estate pre C1 solo le uscite sono eccellenti, Milito in Spagna ale Behrami alla Lazio. Nell'anno del ritorno in Serie A, il calciomercato ha un ruolo fondamentale, arriva infatti una ...Quarta giornata in ACB Liga Endesa dove le grandi potenze del campionato, Barça e Real Madrid, continuano a saper solo vincere. Buona prestazione di ...Ecco i convocati della Spagna Under 21 per i prossimi impegni: c'è Raul Moro della Lazio, il ct Luis de la Fuente non ha convocato il trequartista del ...