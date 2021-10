Raggi alla Race for the Cure: “Ricordare alle donne l’importanza della prevenzione” (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Questa mattina la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, è stata al Villaggio della Salute, al Circo Massimo, per la XXII edizione della Race for the Cure: “Voglio ringraziare Susan G. Komen Italia e tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione dei tumori al seno, sugli stili di vita sani e sulla ricerca”. Poi Raggi ha aggiunto: “Oggi alla manifestazione c’erano tante persone, tutte insieme per un obiettivo comune: Ricordare alle donne l’importanza della prevenzione. Prendiamoci cura di noi stesse e della nostra salute”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Questa mattina la sindaca uscente di Roma, Virginia, è stata al VillaggioSalute, al Circo Massimo, per la XXII edizionefor the: “Voglio ringraziare Susan G. Komen Italia e tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere alta l’attenzione sulladei tumori al seno, sugli stili di vita sani e sulla ricerca”. Poiha aggiunto: “Oggimanifestazione c’erano tante persone, tutte insieme per un obiettivo comune:. Prendiamoci cura di noi stesse enostra salute”. L'articolo L'Opinionista.

