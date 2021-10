“Questa estate stavo per morire”, la delicata confessione di Miriana Trevisan al GF Vip – VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Miriana Trevisan è stata al centro della giornata di ieri. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è sfogata prima con Davide Silvestri e poi anche con Katia Ricciarelli, evidenziando un malessere fino a questo momento tenuto nascosto. “Questa estate stavo per morire”, la delicatissima confessione di Miriana Trevisan Ho i miei cavoli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 ottobre 2021)è stata al centro della giornata di ieri. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è sfogata prima con Davide Silvestri e poi anche con Katia Ricciarelli, evidenziando un malessere fino a questo momento tenuto nascosto. “per”, la delicatissimadiHo i miei cavoli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IlContiAndrea : Da domani le #discoteche potranno riaprire con capienza al 50% con Green Pass e mascherina. Tutti gli altri locali… - robymancio : Domani ci sarà una partita molto importante. L'atto conclusivo di una competizione come la #NationsLeague in cui ab… - PerlediMitirda : RT @IlContiAndrea: Da domani le #discoteche potranno riaprire con capienza al 50% con Green Pass e mascherina. Tutti gli altri locali - fuo… - cesololinter19_ : @antigiannino96 @Valerio000j Esatto e io vorrei iniziare questa cosa questa estate per evitare di dover smontare tu… - AssiElena : @Gabrigrifo1 @aimenXlewis @Andrew88306241 @Roberta62278179 @AlessandroCere7 Vero ! Medesima considerazione fatta di… -