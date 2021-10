Quattro arresti per la guerriglia no Green Pass | fermato il leader di Forza Nuova Castellino

Advertising

fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - CdT_Online : Scontri a Roma durante le proteste contro il certificato COVID: in manette anche i vertici di Forza Nuova. Quattro… - CarmelinaCarmi : RT @fanpage: #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quattro persone… - PiccoloPesceNer : RT @Open_gol: Nella notte quattro fermati tra cui il leader Giuliano Castellino - LelloForlini : Nella notte quattro fermati tra cui il leader Giuliano Castellino -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro arresti

Gli scontri durante il corteo non autorizzato a Roma hanno portato ade fermi: il sit - in di Piazza del Popolo si è trasformato in un pomeriggio di tensione tra ... sonole persone ...NO GREEN PASS, VIDEO SCONTRI A ROMA/, fermato leader Forza NuovaQuattro persone sono state arrestate dopo gli scontri del corteo No Green Pass a Roma: tra i fermati c'è anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino Noi e i nostri fornitori archiviamo informaz ...Direi di no, i manifestanti per bene, secondo me, vanno ascoltati e rispettati, condannando le violenze e le prevaricazioni!” Zamperini: “Più che legittimo”. A commentare la manifestazione è stato Gia ...