Qualifiche Gp Turchia | Ferrari ha sorpreso tutti

La Ferrari ha concluso le Qualifiche del Gp Turchia con la terza posizione di Leclerc. Il monegasco si ritrova dunque davanti ad un grande occasione per conquistare il secondo podio stagionale. Qualifiche Gp Turchia: Ferrari ha agito correttamente? Leclerc scatterà dalla terza posizione alle spalle di Max Verstappen. Il Ferrarista dunque ha la possibilità di giocarsi il podio dopo un sabato non privo di difficoltà nonostante il risultato finale. Il team ha infatti optato per un assetto dedicato interamente alla gara. Questo ha complicato la sessione del monegasco che ha passato i primi due tagli grazie al suo talento e all'aiuto di Sainz. Lo spagnolo (che partirà 20° per il cambio di PU) ha garantito il passaggio del Q2 grazie alla scia mentre aveva ...

