Qualificazioni Mondiali 2022: Brasile fermato sullo 0-0 dalla Colombia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo nove successi in altrettante gare, ecco il primo passo falso del Brasile nel percorso di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La selezione verdeoro è stata fermata sullo 0-0 dalla Colombia, capace di ottenere un importante punto presso l’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla. Gara piuttosto equilibrata, in cui il Brasile ha avuto le migliori occasioni ma dove il pareggio finale è più che giusto. Nonostante una percentuale di possesso palla superiore per gli ospiti, entrambe le nazionali hanno effettuato 4 tiri in porta ma i due portieri non hanno avuto un gran lavoro da fare. Poco male per il Brasile, che rimanda l’aritmetica della qualificazione. Punto significativo invece per i Colombiani, ai quali potrebbe ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo nove successi in altrettante gare, ecco il primo passo falso delnel percorso di qualificazione aidi Qatar. La selezione verdeoro è stata fermata0-0, capace di ottenere un importante punto presso l’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla. Gara piuttosto equilibrata, in cui ilha avuto le migliori occasioni ma dove il pareggio finale è più che giusto. Nonostante una percentuale di possesso palla superiore per gli ospiti, entrambe le nazionali hanno effettuato 4 tiri in porta ma i due portieri non hanno avuto un gran lavoro da fare. Poco male per il, che rimanda l’aritmetica della qualificazione. Punto significativo invece per ini, ai quali potrebbe ...

DiMarzio : In attesa del #Belgio, testa alle qualificazioni mondiali: la #Svizzera cerca l'aggancio in testa. Il punto sul gir… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali #Qatar2022: #Brasile fermato sullo 0-0 dalla #Colombia - sportface2016 : Formazioni ufficiali #ArgentinaUruguay: Qualificazioni Mondiali #Qatar2022 - ClaudioPiras11 : Qualificazioni mondiali. ARBITRO ESPELLE AL 36° DEL PRIMO TEMPO giocatore per seconda ammonizione in quanto ritarda… -