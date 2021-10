Qual. Mondiali: Osimhen a segno con la sua Nigeria. Tutti i risultati in Africa (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua anche in Nazionale il momento d’oro di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli ha segnato il gol del definitivo 2-0 della sua Nigeria contro la Repubblica CentrAfricana. Ecco i risultati delle gare Africane valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 disputate alle 15.00: GIRONE BZambia-Guinea Equatoriale alle 18.00 Mauritania-Tunisia alle 21.00 GIRONE C Rep. CentrAfricana-Nigeria 0-2 (Balogun 29?, Osimhen 45+1?) Capo Verde-Liberia alle 18.00 GIRONE E Kenia-Mali 0-1 Uganda-Ruanda 1-0 GIRONE J Benin-Tanzania 0-1 Madagascar-RD del Congo alle 18.00 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua anche in Nazionale il momento d’oro di Victor, l’attaccante del Napoli ha segnato il gol del definitivo 2-0 della suacontro la Repubblica Centrna. Ecco idelle garene valide per leificazioni aidi Qatar 2022 disputate alle 15.00: GIRONE BZambia-Guinea Equatoriale alle 18.00 Mauritania-Tunisia alle 21.00 GIRONE C Rep. Centrna-0-2 (Balogun 29?,45+1?) Capo Verde-Liberia alle 18.00 GIRONE E Kenia-Mali 0-1 Uganda-Ruanda 1-0 GIRONE J Benin-Tanzania 0-1 Madagascar-RD del Congo alle 18.00 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

