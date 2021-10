Purgatorio. I sospesi: esposizione di Furio Cavalini a Saronno (Di domenica 10 ottobre 2021) A Casa Morandi in esposizione dal 10 ottobre opere a olio e una serie di disegni dedicati alla malattia mentale del pittore attivo dagli anni ‘50 tra Toscana, Lombardia e Friuli Saronno (VA) – Una testimonianza artistica della condizione di isolamento che comporta la malattia mentale. È quella che troviamo nei ritratti realizzati da Furio Cavallini negli anni ottanta agli ospiti dell’ex-manicomio di Trieste. Dal 10 al 24 ottobre 2021, alcuni di quei disegni saranno esposti all’interno della mostra “Purgatorio. I sospesi”, che inaugura sabato 9 ottobre alle ore 16 nella Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno. Organizzata in occasione del 700° anniversario della morte di Dante dall’Associazione Flangini, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) A Casa Morandi indal 10 ottobre opere a olio e una serie di disegni dedicati alla malattia mentale del pittore attivo dagli anni ‘50 tra Toscana, Lombardia e Friuli(VA) – Una testimonianza artistica della condizione di isolamento che comporta la malattia mentale. È quella che troviamo nei ritratti realizzati daCavallini negli anni ottanta agli ospiti dell’ex-manicomio di Trieste. Dal 10 al 24 ottobre 2021, alcuni di quei disegni saranno esposti all’interno della mostra “. I”, che inaugura sabato 9 ottobre alle ore 16 nella Sala Nevera di Casa Morandi a. Organizzata in occasione del 700° anniversario della morte di Dante dall’Associazione Flangini, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di ...

in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, inaugura sabato 9 ottobre alle ore 16, presso la Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, la mostra 'Purgatorio. I sospesi', che esporrà i ritratti realizzati negli anni ottanta agli ospiti dell'ex - manicomio di Trieste da Furio Cavallini, pittore attivo tra Toscana, Lombardia e Friuli dagli anni

Purgatorio. I sospesi: nel 700° di Dante a Saronno una mostra per Furio Cavallini Prima Saronno Purgatorio. I sospesi: esposizione di Furio Cavalini a Saronno Dal 10 al 24 ottobre 2021, alcuni di quei disegni saranno esposti all’interno della mostra “Purgatorio. I sospesi”, che inaugura sabato 9 ottobre alle ore 16 nella Sala Nevera di Casa Morandi a ...

“Purgatorio. I sospesi” ritratti di Furio Cavallini agli ospiti dell’ex manicomio di Trieste Nel 700° anniversario della morte di Dante, l’Associazione Flangini, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno, presenta “Purgatorio. I sospesi”, mostra di opere a olio e ...

in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, inaugura sabato 9 ottobre alle ore 16, presso la Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, la mostra 'Purgatorio. I sospesi', che esporrà i ritratti realizzati negli anni ottanta agli ospiti dell'ex - manicomio di Trieste da Furio Cavallini, pittore attivo tra Toscana, Lombardia e Friuli dagli anni '...

Nel 700° anniversario della morte di Dante, l'Associazione Flangini, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno, presenta "Purgatorio. I sospesi", mostra di opere a olio e