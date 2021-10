Pressing, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di domenica 10 ottobre 2021) Vi piace Pressing e vi siete persi l’ultima puntata? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pressing in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Pressing La replica dell’ultima puntata di Pressing sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Pressing in uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Vi piacee vi siete persi l’ultima? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladiin TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiLadisarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di riin uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di ...

Advertising

marco60646081 : @rprat75 È mancato tutto, la Spagna la batti con il pressing alto a mille se giochi ai loro ritmi è un suicidio, un… - infoitsport : Pressing Juve su Vlahovic: ecco la chiave, scambio più cash - nontelodicomai : Ero felice bella chat bello scambio che carino un po di flirt ecco qui e invece “da sdraiati si annullano le altezz… - rickembecker : La precisione di Mike per mandare a vuoto il pressing atalantino. Ecco perchè a maggio, quando l'abbiamo preso, già… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: ?? Nucleare energia “green” per salvare Edf? Parigi in pressing sull’Ue Caro bollette in cima all’agenda dell’Eurogruppo… -