Presidio antifascista a Milano. "Mozione urgente per sciogliere Forza Nuova"

Advertising

6000sardine : “Ci vediamo fra poco davanti alla sede della #Cgil di #Roma per il presidio, dopo gli attacchi di ieri da squadrism… - fattoquotidiano : Cgil, presidio antifascista a Milano. Sala: “Meloni deve buttar fuori certe persone”. Fiano (Pd): “Domani mozione p… - arechi1300 : @GiorgiaMeloni Ottima iniziativa democratica la presenza di FdI al presidio antifascista davanti la sede della CGIL. Plauso e approvazione. - matteotti_g : RT @6000sardine: “Ci vediamo fra poco davanti alla sede della #Cgil di #Roma per il presidio, dopo gli attacchi di ieri da squadrismo #Anti… - infoitinterno : Cgil, presidio antifascista a Milano. Sala: “Meloni deve buttar fuori certe persone” -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio antifascista

Il Fatto Quotidiano

Al, tra gli altri, ha partecipato anche il deputato Pd, Emanuele Fiano: "Domani presenteremo alla Camera una mozione urgente per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri ...... ha aggiunto Landini in conclusione, ricordando l'appuntamentodi sabato 16, chiamando ... definendo i sindacati unfondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. ...Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Rispetto a Giorgia Meloni mi divide una distanza siderale, ma non la considero una persona stupida. Io credo che lei debba agire e buttare fuori persone che evidentement ...Al presidio, tra gli altri, ha partecipato anche il deputato Pd, Emanuele Fiano: “Domani presenteremo alla Camera una mozione urgente per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri moviment ...