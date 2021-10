PREMIO ECCELLENZA ITALIANA – 8^ EDIZIONE, 15 OTTOBRE 2021, tra Washington DC e Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile Roma – Giunge all’ottava EDIZIONE il PREMIO ECCELLENZA ITALIANA, ideato da Massimo Lucidi e promosso da numerose associazioni, enti ed imprese, finalizzato alla valorizzazione dell’Italia e degli Italiani nel Mondo. La manifestazione, come da tradizione dal 2014, si tiene a Washington DC (USA). L’incerto momento segnato dalla pandemia, tuttavia, non ha fermato i Comitati del PREMIO, americano e italiano, che hanno lavorato per confermare l’evento a Washington DC, nella settimana delle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, e in Italia a Roma, nella splendida cornice di San Carlo ai Catinari. Condotto nella capitale Usa dalla scrittrice e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 10 ottobre 2021) Raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile– Giunge all’ottavail, ideato da Massimo Lucidi e promosso da numerose associazioni, enti ed imprese, finalizzato alla valorizzazione dell’Italia e degli Italiani nel Mondo. La manifestazione, come da tradizione dal 2014, si tiene aDC (USA). L’incerto momento segnato dalla pandemia, tuttavia, non ha fermato i Comitati del, americano e italiano, che hanno lavorato per confermare l’evento aDC, nella settimana delle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, e in Italia a, nella splendida cornice di San Carlo ai Catinari. Condotto nella capitale Usa dalla scrittrice e ...

PREMIO ECCELLENZA ITALIANA - 8^ EDIZIONE, 15 OTTOBRE 2021, tra Washington DC e Roma - La Prima Pagina

