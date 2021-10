Premier League, lotta tra Liverpool e Newcastle per Dembélé (Di domenica 10 ottobre 2021) Dembélé in uscita dal Barcellona. Sfida tra Newcastle e Liverpool per portare il francese in Premier League Secondo quanto riferito dal portale inglese Team Talk, il Liverpool e il Newcastle avrebbero messo gli occhi su Ousmane Dembélé. I due club di Premier League sarebbero interessati a sferrare l’assalto già a gennaio. L’alternativa è il colpo a parametro zero per la prossima stagione, visto che è in scadenza di contratto con il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)in uscita dal Barcellona. Sfida traper portare il francese inSecondo quanto riferito dal portale inglese Team Talk, ile ilavrebbero messo gli occhi su Ousmane. I due club disarebbero interessati a sferrare l’assalto già a gennaio. L’alternativa è il colpo a parametro zero per la prossima stagione, visto che è in scadenza di contratto con il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

