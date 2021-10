Precipita dal quarto piano è muore. È giallo sulla fine di Dora: era in casa con il fidanzato (Di domenica 10 ottobre 2021) Dora Lagreca aveva 30 anni, è morta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo essere caduta dal quarto piano dell’appartamento del fidanzato. Un volo di 12 metri che non le ha dato scampo. Le ferite riportate erano tanto gravi che i medici del pronto soccorso del San Carlo, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvarla. È giallo su cosa sia successo. Il giovane non risulta essere indagato ed è stato lui a chiamare 118 e i carabinieri, quando, poco dopo le due di notte, si è registrato l’episodio. È stato sentito a lungo dagli inquirenti, i quali, al termine di una giornata di accertamenti, rilievi e testimonianze – anche incrociate – non hanno iscritto nessuno sul registro degli indagati e battono ogni pista. Gli accertamenti continueranno nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021)Lagreca aveva 30 anni, è morta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo essere caduta daldell’appartamento del. Un volo di 12 metri che non le ha dato scampo. Le ferite riportate erano tanto gravi che i medici del pronto soccorso del San Carlo, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvarla. Èsu cosa sia successo. Il giovane non risulta essere indagato ed è stato lui a chiamare 118 e i carabinieri, quando, poco dopo le due di notte, si è registrato l’episodio. È stato sentito a lungo dagli inquirenti, i quali, al termine di una giornata di accertamenti, rilievi e testimonianze – anche incrociate – non hanno iscritto nessuno sul registro degli indagati e battono ogni pista. Gli accertamenti continueranno nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal Salmo e Blanco si dividono la classifica di Spotify Italia ... quarto estratto dall'album di esordio di Lil Nas X dal titolo 'Montero'. Impennata fino al gradino ... Precipita al sesto posto la collaborazione eccellente che coinvolge i Coldplay e i BTS , la più ...

Perde l'equilibrio e precipita per 400 metri: escursionista vicentina muore davanti al compagno e agli amici OSPITALE DI CADORE - Un'escursionista vicentina ha perso oggi la vita precipitando per 400 metri dal Sasso di Toanella, 2.430 metri di quota, a Ospitale di Cadore. La donna stava scendendo lungo la normale con il compagno e un'altra coppia quando, poco sotto la cima ha perso l'equilibrio cadendo ...

Precipita dal secondo piano Ragazzo gravissimo a Torrette il Resto del Carlino CIGT | Mugello, Gara 1: penalità per Frassineti-Ghiotto, vincono Mancinelli-Postiglione La prima gara del weekend del Mugello del Campionato Italiano Gran Turismo si chiude con la vittoria di Audi Sport Italia e di Daniel Mancinelli-Vito Postiglione, decisa nel post-gara. Alex Frassineti ...

Tutta la violenza che c'è nel mondo Una mostra a Verona racconta con immagini e video la violenza che c'è nel mondo. Senza immagini esplicite, ma con la chiave dell'arte si riflette su un tema che tocca tutti nel mondo ...

