Potere sospeso La scommessa di Salvini su Draghi | ecco perché la Lega continuerà a sostenerlo

(Di domenica 10 ottobre 2021) «Che implicazioni ha la svolta autoritaria dello stato italiano? Tutto va secondo le procedure della democrazia, e alla fine ci sarà la ratifica parlamentare, esiste la libertà di stampa e di critica, ma bisogna dirlo: la sostanza è quella di una democrazia illiberale». Chi ha scritto queste cose a proposito del Green pass? Giorgio Agamben? Massimo Cacciari? Carlo Freccero? No. L'ultragovernista Giuliano Ferrara. Ha esagerato col paradosso. Ovviamente il Green pass può essere criticato, ma non è certo la morte della "democrazia liberale". In questi giorni pure Giorgio Agamben è tornato sull'argomento, in audizione al Senato, arrivando a dire: «È possibile che cittadini di una società che si pretende democratica si trovino in una situazione peggiore di quelli dell'Unione Sovietica di Stalin?». Un pensiero assurdo. Evidentemente si ignora cosa era il comunismo staliniano. ESECUTIVO ...