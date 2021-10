Advertising

Gazzettino : Potenza, cade dal balcone dopo il pub, giallo sulla morte di Dora: era in casa con il fidanzato - salernotoday : Montesano a lutto, tutti stretti attorno alla famiglia di Dora - salernonotizie : Tragedia a Potenza: 30enne salernitana cade dal quarto piano e muore - ivl24_it : Tragedia a Potenza, giovane donna cade dal balcone e muore. Indagano i Carabinieri - TeleAppula : A Potenza donna cade da balcone e muore, ipotesi suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza cade

La trentenne campana, infatti, durante la serata ha postato diverse 'storie' su Instagram su quanto stava facendo: una serata in compagnia del fidanzato in alcuni locali di. Una normale ...Di lato:dal balcone. Muore ragazza di Montesano Agropoli. Multe autovelox. Chiesti i danni al Comune Angri. Fratelli adottati si riabbracciano dopo trent'anni Di spalla: Napoli fa ...Dora Lagreca è morta nella notte tra venerdì e ieri dopo un volo dal quarto piano, dal balcone di una palazzina nel quartiere Aurora a Potenza. Aveva 30 anni, originaria della ...Cara Candida, io e mio marito siamo due medici. Lui ha qualche anno più di me e, quando ci siamo conosciuti, lui già lavorava e io mi stavo specializzando. Ho sempre studiato e lavorato duramente per ...