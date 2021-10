Polonia in piazza per l’Ue: in 100mila contro la sentenza della Corte Costituzionale. Il premier si difende: “Europa non imponga sue idee” (Di domenica 10 ottobre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in Polonia raccogliendo l’appello dell’ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, per protestare contro la recente decisione della Corte Costituzionale di Varsavia che ha stabilito la supremazia della Carta sulle leggi comunitarie, rovesciando un principio fondante contenuto nei Trattati dell’Ue ratificati da tutti gli Stati membri. “Non c’è ora cosa più importante che difendere la Polonia in Europa”, ha detto Tusk rivolgendosi alla marea di persone riunite nella piazza del Castello della capitale. Mentre il primo ministro, Mateusz Morawiecki, in un videomessaggio trasmesso durante la convention nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono scese ininraccogliendo l’appello dell’ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, per protestarela recente decisionedi Varsavia che ha stabilito la supremaziaCarta sulle leggi comunitarie, rovesciando un principio fondante contenuto nei Trattati delratificati da tutti gli Stati membri. “Non c’è ora cosa più importante chere lain”, ha detto Tusk rivolgendosi alla marea di persone riunite nelladel Castellocapitale. Mentre il primo ministro, Mateusz Morawiecki, in un videomessaggio trasmesso durante la convention nazionale ...

