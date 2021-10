Polizia insegue ladri e si schianta Volante distrutta

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 10 ottobre 2021) Brutto incidente stradale la scorsa notte a Torino. Unadellasu intervento per rapina in un appartamento, si èta in curva impattando contro i due muri che costeggiavano la carreggiata. È successo mentre inseguivano iche si sono dati alla fuga ad elevata velocità. Laè andatama fortunatamente per i due agenti a bordo non ci sono state gravi conseguenze. La riproduzione dei testi presenti in questo sito non è autorizzata, salvo espressa richiesta e citazione della fonte. L'articolo proviene da Forze Armate News.