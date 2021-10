Pogacar: 'Ora voglio diventare campione del mondo. Per me e la mia Slovenia' (Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa può chiedere al ciclismo uno che, appena compiuti 23 anni, ha già vinto due Tour de France e solo nel 2021 ha aggiunto una Liegi e ieri il Giro di Lombardia? 'La maglia di campione del mondo. È ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa può chiedere al ciclismo uno che, appena compiuti 23 anni, ha già vinto due Tour de France e solo nel 2021 ha aggiunto una Liegi e ieri il Giro di Lombardia? 'La maglia didel. È ...

Advertising

pajarracok : RT @Gazzetta_it: Pogacar: 'Ora voglio diventare campione del mondo. Per me e la mia Slovenia' - JorgeRAP1973 : RT @Gazzetta_it: Pogacar: 'Ora voglio diventare campione del mondo. Per me e la mia Slovenia' - Gazzetta_it : Pogacar: 'Ora voglio diventare campione del mondo. Per me e la mia Slovenia' - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO GIRO DI LOMBARDIA, VINCE POGACAR, 2° FAUSTO MASNADA Al terzo posto il britannico Adam Yates #SkySport #Ci… - simonesalvador : Taddeo fenomenale. Senza limiti. Mostruoso. [non vedo l'ora che inizi la stagione 2022] #Pogacar #IlLombardia -