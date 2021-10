Play At Home: oltre 60 milioni di giochi riscattati grazie all’iniziativa di Sony (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono oltre 60 milioni i giochi riscattati grazie all’iniziativa di Sony chiamata Play At Home, nata per via della pandemia globale Quando ad aprile 2020 iniziò la pandemia di COVID-19, Sony Interactive Entertainment, per aiutare i giocatori ha lanciato l’iniziativa Play At Home con cui ha regalato numerosi giochi per aiutare le persone a divertirsi in casa in totale sicurezza. Dopo oltre un anno le iniziative dedicate sono state più di quattro, che hanno offerto mese dopo mese moltissimi giochi e add-on per aiutare i giocatori a passare il loro tempo in casa divertendosi. Adesso l’azienda giapponese ha condiviso alcune informazioni ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono60dichiamataAt, nata per via della pandemia globale Quando ad aprile 2020 iniziò la pandemia di COVID-19,Interactive Entertainment, per aiutare i giocatori ha lanciato l’iniziativaAtcon cui ha regalato numerosiper aiutare le persone a divertirsi in casa in totale sicurezza. Dopoun anno le iniziative dedicate sono state più di quattro, che hanno offerto mese dopo mese moltissimie add-on per aiutare i giocatori a passare il loro tempo in casa divertendosi. Adesso l’azienda giapponese ha condiviso alcune informazioni ...

