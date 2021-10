Advertising

Mediagol : Pisa, Moggi: “Non abbiamo giovani in Italia? In Serie B Lucca sta facendo sfracelli” -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Moggi

Mediagol.it

Le parole di Luciano Moggi riguardo i giovani in Italia. Secondo l'ex dirigente juventino le società non hanno il coraggio di schierarli ...Pisa, 10 ottobre 2021 - Primo bilancio per i calciatori del Pisa impegnati nel weekend di gare nazionali appena trascorso, in attesa di un'altra tornata di gare che prenderà il via a partire da domani ...