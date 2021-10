Pillole per una Nuova Storia Letteraria 033 di Federico Sanguineti (Di domenica 10 ottobre 2021) Donne, uomini e Storia Letteraria (con un inedito di Guacci Nobile) Di Federico Sanguineti Coi Promessi sposi l’Autore punta, si sa, ad avere “venticinque lettori”. Ma c’è da credere che, fin dal 1827, a rendersi conto della grandezza di Manzoni sono le lettrici. Il ruolo del pubblico femminile, nel determinare la nascita di un classico, è decisivo. Lo dimostra, nella fattispecie, la lettera fino ad oggi inedita (BNCF C. V. 67, 221) che, non ancora trentenne, Maria Giuseppa Guacci Nobile indirizza a Irene Ricciardi informandola di aver letto le milleduecento e ottanta pagine raccolte in sette tomi (e tre volumi) dal titolo Luisa Strozzi. Storia del secolo XVI, che Rosini pubblica nel 1834: “mi ha tolto moltissimo tempo l’affrettatissima lettura che non ha guari ho fatta di un romanzo del Rosini, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 ottobre 2021) Donne, uomini e(con un inedito di Guacci Nobile) DiCoi Promessi sposi l’Autore punta, si sa, ad avere “venticinque lettori”. Ma c’è da credere che, fin dal 1827, a rendersi conto della grandezza di Manzoni sono le lettrici. Il ruolo del pubblico femminile, nel determinare la nascita di un classico, è decisivo. Lo dimostra, nella fattispecie, la lettera fino ad oggi inedita (BNCF C. V. 67, 221) che, non ancora trentenne, Maria Giuseppa Guacci Nobile indirizza a Irene Ricciardi informandola di aver letto le milleduecento e ottanta pagine raccolte in sette tomi (e tre volumi) dal titolo Luisa Strozzi.del secolo XVI, che Rosini pubblica nel 1834: “mi ha tolto moltissimo tempo l’affrettatissima lettura che non ha guari ho fatta di un romanzo del Rosini, ...

