Perugia-Assisi: Mattarella, ‘cultura pace può sconfiggere egoismo e violenza’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Coordinatore del Comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi, Flavio Lotti, il seguente messaggio: “La marcia Perugia-Assisi è ancora una volta un segno di speranza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Coordinatore del Comitato promotore della Marcia, Flavio Lotti, il seguente messaggio: “La marciaè ancora una volta un segno di speranza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

amnestyitalia : Domani #10ottobre, attivisti e attiviste dell'Umbria e di altre regioni parteciperanno alla Marcia della pace Peru… - amnestyitalia : Domani voleranno 3 aquiloni per Patrick Zaki: alla Perugia-Assisi, a Spotorno e a Foligno. Ma tutti possono far vol… - channeldraw : 'Questo weekend alla Marcia della Pace Perugia Assisi e in altre città d'Italia voleranno aquiloni per #patrickzaki… - TV7Benevento : Perugia-Assisi: Mattarella, 'cultura pace può sconfiggere egoismo e violenza'... - paoloforneris : RT @Anpinazionale: Oggi da Perugia ad Assisi una sola voce: PACE -