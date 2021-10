Pedofilia nella Chiesa francese: una dinamica già vista che si ferma denunciando (Di domenica 10 ottobre 2021) «Numeri considerevoli». Sono le parole di papa Francesco dopo la pubblicazione del rapporto chiesto dai vescovi francesi a una commissione indipendente. I numeri considerevoli sono enormi: 216.000 vittime di pedofilia da parte di preti o religiosi in 70 anni, che salgono a 330mila se si aggiungono i laici che lavorano nelle istituzioni ecclesiastiche. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 ottobre 2021) «Numeri considerevoli». Sono le parole di papa Francesco dopo la pubblicazione del rapporto chiesto dai vescovi francesi a una commissione indipendente. I numeri considerevoli sono enormi: 216.000 vittime di pedofilia da parte di preti o religiosi in 70 anni, che salgono a 330mila se si aggiungono i laici che lavorano nelle istituzioni ecclesiastiche.

