(Di domenica 10 ottobre 2021) “C’è stato, fin qui, un, forse: il Pd di Enrico. E ci sono stati molti sconfitti, di sicuro: quasi tutti gli altri. Ma lanon deve trarre troppo in inganno, poiché è. E le sconfitte, invece, dovrebbero almeno aiutare a migliorare se stessi -cosa che non sembra stia accadendo. Naturalmente l’analisi del voto è più complessa e sofisticata di così. Tanto più dovrebbero esserlo le conseguenze che se ne traggono. Ma la fetta di tirare le somme spinge un po’ tutti verso l’approdo che sembra più prossimo, e così si finisce -un po’ tutti- con l’azzardare profezie che si rivelano non proprio infallibili. Così, all’indomani del voto di domenica scorsa e alla vigilia dei ballottaggi di domenica prossima, la gran parte del sistema politico e mediatico si è precipitata ad assicurare che da tutto ...

Advertising

infoitinterno : 'Pd di Letta vincitore ma vittoria fragile' - panrobby1 : 'Pd di Letta vincitore ma vittoria fragile' - MovArturoCesena : L’unica vittoria della politica è stata la dimostrazione, con @CarloCalenda a Roma, che con sforzo e impegno in str… - AnnalisaAntas : RT @Adnkronos: #Elezioni2021, il punto di vista di #Follini: “Pd di Letta vincitore ma vittoria fragile”. - lifestyleblogit : 'Pd di Letta vincitore ma vittoria fragile' - -

Ultime Notizie dalla rete : Letta vincitore

Il punto di vista di Follini Il punto di vista di Marco Follini 'C'è stato, fin qui, un, forse: il Pd di Enrico. E ci sono stati molti sconfitti, di sicuro: quasi tutti gli altri. Ma la vittoria non deve trarre troppo in inganno, poiché è fragile. E le sconfitte, invece, ..."C'è stato, fin qui, un, forse: il Pd di Enrico. E ci sono stati molti sconfitti, di sicuro: quasi tutti gli altri. Ma la vittoria non deve trarre troppo in inganno, poiché è fragile. E le sconfitte, invece, ...Domenica scorsa si è svolta al Teatro comunale “C. Goldoni” la cerimonia di premiazione della XXXVI edizione del concorso fotografico a premi “Mario Carafòli – Il Paese più bello del mondo”, dedicato ..."C’è stato, fin qui, un vincitore, forse: il Pd di Enrico Letta. E ci sono stati molti sconfitti, di sicuro: quasi tutti gli altri. Ma la vittoria non deve trarre troppo in inganno, poiché è fragile.