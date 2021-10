Pasta e legna a rischio, cosa potrebbe succedere (Di domenica 10 ottobre 2021) Questa sera nella zuppa economica parliamo di crisi energetica, carenza di materie prime, prezzo del Gas in rialzo e del problema legato all’approvvigionamento di grano. Con me e Leopoldo Gabarro, curatore di Economia e Finanza e Riccardo Maria Monti presidente dell’Interporto Sud Europa. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 ottobre 2021) Questa sera nella zuppa economica parliamo di crisi energetica, carenza di materie prime, prezzo del Gas in rialzo e del problema legato all’approvvigionamento di grano. Con me e Leopoldo Gabarro, curatore di Economia e Finanza e Riccardo Maria Monti presidente dell’Interporto Sud Europa. L'articolo proviene da Nicola Porro.

