Parte delle Marche il nuovo tour dei Tiromancino | ecco le date

ROMA – Federico Zampaglione tornerà il prossimo anno con Ho cambiato tante case tour 2022 nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album Ho cambiato tante case. Doppio appuntamento nelle Marche: venerdì 25 febbraio, ore 21, al Palariviera di San Benedetto del Tronto e sabato 26 febbraio, ore 21, al Teatro La Fenice di Senigallia. Biglietti disponibili online su www.ticketone.it e dalle ore 14 di mercoledì 13 ottobre nelle rivendite autorizzate. Costo biglietti per il concerto al Palariviera di San Benedetto del Tronto: primo settore 57,50 euro – secondo settore 46 euro – terzo settore 40,25 euro.

