Parigi-Tours 2021: Arnaud Démare si impone davanti a Bonnamour, ottavo Pasqualon (Di domenica 10 ottobre 2021) Una stagione non eccellente, ma la perla arriva sul finale: Arnaud Démare davanti al pubblico di casa primeggia alla Parigi-Tours 2021. Una corsa resa molto spettacolare dall'inserimento di tratti di sterrato nel percorso, che ha visto il corridore della Groupama-FDJ imporsi in uno sprint ristretto. Tre uomini all'attacco nella prima ora di gara: Julien Duval (Ag2r Citroen Team), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) e Rune Herregodts (Sport Vlaanderen – Baloise). Vantaggio che è stato anche esorbitante (superiore agli 8?) per loro, con il plotone che in ogni caso ha saputo gestire al meglio la situazione. A circa 100 chilometri dall'arrivo è esplosa la corsa. Il gruppo si è distrutto ancor prima di entrare nella fase più dura a livello altimetrico. Raggiunti i fuggitivi, ...

