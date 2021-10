Pari interno per il Pieve Fosciana contro il quotato Capezzano (Di domenica 10 ottobre 2021) di michele masotti 1 - 1 Pieve Fosciana : Regoli, Petrazzini (Daniele Dini), Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani (Bonini), Bosi, Bachini e Babboni A disposizione: Tocchini, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 10 ottobre 2021) di michele masotti 1 - 1: Regoli, Petrazzini (Daniele Dini), Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani (Bonini), Bosi, Bachini e Babboni A disposizione: Tocchini, ...

Advertising

lametino : Promozione, la Promosport non va oltre il pari interno contro il Cassano - - LiguriaNotizie : Pari interno in rimonta per il Park all’esordio in A1 maschile con TC Pistoia - Benjo36888305 : @gennaro38069406 Perchè è stato in gran parte un fatto interno sovietico. Chi pensa minimamente di fare pari e pa… - SettimanaS : Pari interno in rimonta per il Park Tennis Genova all'esordio in A1 maschile con TC Pistoia - PuntadiMatita : RT @ariele0916: Credo che le opinioni dalle più stupide alle meglio formulate godano di pari dignità all’interno del più generale rispetto… -