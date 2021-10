Paratici | «Icardi non è mai stato vicino alla Juve per questi motivi»

(Di domenica 10 ottobre 2021)al Festival dello Sport: le dichiarazioni del dirigente exsulla trattativaFabio, exntus ed attuale dirigente del Tottenham, parla al Festival dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «non ècosìper una serie di situazioni: era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noiabbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Paratici: 'Icardi mai vicino alla Juve' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - LordGalurd : Riassumendo: • La Juventus difficilmente a gennaio si muove sul mercato, solo per necessità • Se dovessero prend… - Daniele20052013 : Icardi Tottenham, idea per gennaio: Paratici ancora sul suo pupillo - barbaralai84 : RT @serieAnews_com: ???? Fabio #paratici sfida la #Juventus: l'obiettivo è portare Mauro #Icardi al #Tottenham ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Icardi

TUTTO mercato WEB

al Festival dello Sport: le dichiarazioni del dirigente ex Juve sulla trattativaFabio, ex Juventus ed attuale dirigente del Tottenham, parla al Festival dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI...Commenta per primo Continua ad essere incerto il futuro di Mauro. L'arrivo di Messi a Parigi ha tolto ulteriore spazio all'ex Inter, alla ricerca di un ... in quota a 7,50, con, nuovo ...Un sogno o una voce di mercato che spesso si è rincorsa, Icardi alla Juventus. Spesso di chiacchiere ce ne sono state, ma questa volta è arrivata la conferma da una voce più ch ...Il direttore generale del Tottenham, Fabio Paratici, ha tolto gli Spurs dalla corsa all'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ...