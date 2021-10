Paratici allo scoperto | la verità su Icardi-Juventus e le voci su Skriniar e Brozovic al Tottenham

(Di domenica 10 ottobre 2021) Fabioha deciso di sposare il progetto del, è stato protagonista anche nel calcio italiano con la. Adesso parla delle trattative di calciomercato degli Spurs e svela un retroscena sul club bianconero al Festival dello Sport. “Lesu? Infondate. Pernon c’è stato nessun sondaggio, è un giocatore dell’Inter”. Su Vlahovic: “È apprezzato da molti club, è normale, ma per ora non è nei nostri piani”. Infine sulla: “non è stato così vicino per una serie di situazioni. Era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noi alla Juve abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai stato vicino”. L'articolo ...

GiuseppeC1957 : @LordGalurd @giupep1 @juanito92e Sami Khedira è uno dei più forti centrocampisti visti giocare allo stadium. Ramsey… - Gianpaolo_5 : @The_Colonnello @Diegosper @LeonettiFrank Ma che ambizioni deve avere uno che non gioca da 2 anni? Paratici lo pres… - chefoss : Agnelli pensando alla delega allo sport a Paratici il giorno della firma di Rabiot e Ramsey: - Giampaolesimo : @not19_forever L'anno scorso lo presi all'Eurolega grazie allo scandalo Juve a poco, grazie Paratici ?? Detto ciò,…

...a disposizione di Allegri in vista della ripresa del campionato di domenica 17 ottobreStadium ... Domenica al Festival dello Sport di Trento parla il direttore sportivo Fabio, ex Juve e ...Lo stipendio di, infatti, sale a 2,629 milioni di euro considerando anche i benefici non ... quando gli era stato corrisposto anche un compenso variabile per 260 mila euro, in aggiunta...Fabio Paratici ha deciso di sposare il progetto del Tottenham, è stato protagonista anche nel calcio italiano con la Juventus. Adesso parla delle trattative di calciomercato degli Spurs e svela un ret ...Il futuro di Alvaro Morata è ancora fortemente incerto. Per il suo riscatto dall'Atletico Madrid, infatti, la prossima estate la Juventus dovrebbe in ...