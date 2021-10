Paola Turani: il ritorno a casa dopo il parto (Di domenica 10 ottobre 2021) Paola Turani due giorni fa ha dato alla luce il suo primo bambino il piccolo Enea Francesco. L’influencer ha condiviso con i suoi followers tutti i momenti della sua gravidanza, anche quelli più difficili, e adesso sta finalmente per tornare a casa. Vediamo insieme come sta la bella Turani dopo il parto. Paola Turani in questi mesi ha deciso di condividere tutti i momenti della sua gravidanza; dall’emozionante video in cui rivelava di essere in dolce attesa, fino ai momenti subito dopo il parto, che è avvenuto appena due giorni fa. Paola infatti, l‘8 ottobre ha dato alla luce dopo una lunga attesa, il piccolo Enea Francesco, nato dopo 41 settimane! Piena di gioia e ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 10 ottobre 2021)due giorni fa ha dato alla luce il suo primo bambino il piccolo Enea Francesco. L’influencer ha condiviso con i suoi followers tutti i momenti della sua gravidanza, anche quelli più difficili, e adesso sta finalmente per tornare a. Vediamo insieme come sta la bellailin questi mesi ha deciso di condividere tutti i momenti della sua gravidanza; dall’emozionante video in cui rivelava di essere in dolce attesa, fino ai momenti subitoil, che è avvenuto appena due giorni fa.infatti, l‘8 ottobre ha dato alla luceuna lunga attesa, il piccolo Enea Francesco, nato41 settimane! Piena di gioia e ...

Advertising

serettosina : RT @dobrevsunicorns: Ora mi prenderete per pazza ma non ho idea di chi sia Paola Turani. Conosco la sua faccia quello sì, ma non so perché… - serettosina : RT @ErikaMandorlini: Paola Turani a 24 ore dal parto si è già “annullata”. #paolaturani - MaryPally10 : Il figlio di Paola Turani è letteralmente la sua copia. Identico - inrosacipria : @miricordodime È durata meno la gravidanza di Paola Turani - QuotidianPost : Paola Turani, ecco come sta dopo il parto: “Instagram verità” FOTO -