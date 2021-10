Pallanuoto femminile, Mondiali Under 20 2021: Italia-Grecia 6-12. Azzurrine ko al debutto (Di domenica 10 ottobre 2021) La Nazionale Italiana Under 20 di Pallanuoto femminile inizia con una sconfitta il proprio cammino a Netanya, in Israele, dove oggi, domenica 10 ottobre, sono scattati i Mondiali 2021 di categoria: la selezione del CT Giacomo Grassi ha ceduto 6-12 alle pari età della Grecia. Con la sconfitta odierna si complica il cammino dell’Italia: soltanto le squadre prime classificate nei gironi della prima fase saranno ammesse direttamente ai quarti, mentre seconde e terze giocheranno gli ottavi. Con la Grecia che prenota i quarti dopo la vittoria odierna, l’Italia sarà quasi certamente costretta a passare dagli ottavi. GIRONI E CALENDARIO Girone A = Grecia, Slovacchia, Italia, Germania Girone B ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) La Nazionalena20 diinizia con una sconfitta il proprio cammino a Netanya, in Israele, dove oggi, domenica 10 ottobre, sono scattati idi categoria: la selezione del CT Giacomo Grassi ha ceduto 6-12 alle pari età della. Con la sconfitta odierna si complica il cammino dell’: soltanto le squadre prime classificate nei gironi della prima fase saranno ammesse direttamente ai quarti, mentre seconde e terze giocheranno gli ottavi. Con lache prenota i quarti dopo la vittoria odierna, l’sarà quasi certamente costretta a passare dagli ottavi. GIRONI E CALENDARIO Girone A =, Slovacchia,, Germania Girone B ...

Pallanuoto femminile, Mondiali Under 20 2021: Italia-Grecia 6-12. Azzurrine ko al debutto OA Sport Valeria Uccella vola in acqua ai Mondiali Pallanuoto - La giovane della Vela Ancona giocherà a Netanya Il portiere napoletano Valeria Uccella, classe 2001, al terzo anno alla Vela Nuoto Ancona, figura tra le convocate dal tecnico dell'Italia, ...

Pallanuoto: Valeria portierona azzurra Sarà l’ultimo baluardo ai Mondiali israeliani Valeria Uccella, portiere di pallanuoto della Vela Ancona, difenderà la porta della nazionale under 20 italiana ai Mondiali che cominceranno tra pochi giorni a Netanya, in Israele. Nata a Napoli, cres ...

