Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Terrassa-Brescia 7-9. Campioni d’Italia all’ultimo turno di qualificazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Si chiude con un successo sofferto il cammino del Brescia nel secondo turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella terza ed ultima giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana batte per 9-7 gli spagnoli del CN Terrassa, qualificandosi al terzo e decisivo turno di qualificazione. Partenza sprint degli spagnoli nel primo quarto di gara, chiuso sul 4-2, poi i Campioni d’Italia riordinano le idee ed arrivano a metà gara sul 5-5. Nella terza frazione arriva lo strappo decisivo con il Brescia, trascinato da Luongo, che va sull’8-6, infine ultimo quarto con la formazione italiana in controllo fino ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Si chiude con un successo sofferto il cammino delnel secondodialladi: nella terza ed ultima giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana batte per 9-7 gli spagnoli del CN, qualificandosi al terzo e decisivodi. Partenza sprint degli spagnoli nel primo quarto di gara, chiuso sul 4-2, poi iriordinano le idee ed arrivano a metà gara sul 5-5. Nella terza frazione arriva lo strappo decisivo con il, trascinato da Luongo, che va sull’8-6, infine ultimo quarto con la formazione italiana in controllo fino ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @RaiSport: #Pallanuoto #ChampionsLeague. Vittoria per il #Brescia, pari per il #Savona Girone tutto aperto con i liguri attesi dallo J… - RaiSport : #Pallanuoto #ChampionsLeague. Vittoria per il #Brescia, pari per il #Savona Girone tutto aperto con i liguri atte… - StampaSavona : Pallanuoto, nuovo pareggio della Rari in Champions: 13-13 contro il Szolnoki Dosza - il_siracusano : Euro Cup, Ortigia piega il Sabadell. PIccardo:''Gara da Champions'' - #Pallanuoto - - zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2021-2022: Brescia-OSC Budapest 10-10. Gran rimonta dei campioni d’Italia -… -