Palermo-Foggia, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Palermo-Foggia in campo al Renzo Barbera nel pomeriggio a partire dalle ore 17:30, match valido per l’ottava giornata di campionato di Serie C girone C. I rosanero di Giacomo Filippi chiamati a far risultato visto il pareggio nel turno precedente in trasferta contro la Juve Stabia per rilanciarsi al quarto posto in classifica. I rossoneri di Zdenek Zeman per dare continuità ai risultati dopo le due vittorie di fila negli ultimi turni di campionato. Ecco le ultime dal match con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Statistiche e curiosità di Palermo-Foggia Match rievocativo per Zdenek Zeman, dato che lo zio ?estmír Vycpálek è stato un calciatore e allenatore rosanero. Inoltre, anche l’attuale allenatore del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021)in campo al Renzo Barbera nel pomeriggio a partire dalle ore 17:30, match valido per l’ottava giornata di campionato diC girone C. I rosanero di Giacomo Filippi chiamati a far risultato visto il pareggio nel turno precedente in trasferta contro la Juve Stabia per rilanciarsi al quarto posto in classifica. I rossoneri di Zdenek Zeman per dare continuità ai risultati dopo le due vittorie di fila negli ultimi turni di campionato. Ecco le ultime dal match con le, ile latv. Statistiche e curiosità diMatch rievocativo per Zdenek Zeman, dato che lo zio ?estmír Vycpálek è stato un calciatore e allenatore rosanero. Inoltre, anche l’attuale allenatore del ...

