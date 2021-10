Pagelle Spagna Francia | Pogba regna | Lloris salva | Sarabia stecca

(Di domenica 10 ottobre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale 1°/2° posto della Nations League:Ledei protagonisti del match tra, valido per la finale 1°/2° posto della Nations League. TOP:FLOP:, Upamecano VOTI: Unai Simón 6; Azpilicueta 6, Eric García 6, Laporte 5.5, Marcos Alonso 6.5; Busquets 6.5, Rodri 6 (84? Merino sv), Gavi 6.5 (75? Koke sv);5 (61? Pino 5.5), Ferran Torres 6 (84? Fornals sv), Oyarzabal 6. Ct: Luis Enrique 7.7; Koundé 6.5, Varane 6 (41? Upamecano 5), Kimpembe 6.5; Pavard 6 (79? Dubois sv),7, Tchouaméni 6, Théo ...

Advertising

sportface2016 : #SpagnaFrancia 1-2, le pagelle e il tabellino #NationsLeagueFinal - gilnar76 : Pagelle Italia Spagna: Chiesa imprendibile, Locatelli in crescita VOTI #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - iostoconlecapre : RT @BorisSollazzo: Nava ti amo, Erio ti stimo. Manuel fa una squadra della madonna, Mika ha la lucidità nel farla di Insigne contro la Spag… - infoitsport : Le pagelle Italia Spagna/ Voti della partita: difesa azzurra bocciata, Nations League - infoitsport : Italia - Spagna, le pagelle dei quotidiani: Chiesa crea, Bonucci distrugge -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spagna

ilmessaggero.it

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale 1°/2° posto della Nations League:Francia Ledei protagonisti del match trae Francia, valido per la finale 1°/2° posto della Nations League. TOP: Busquets, Pogba al termine del primo tempo FLOP: Sarabia, ...(agg Michela Colombo) LEITALIA BELGIO/ Finale 3° - 4° posto Nations League: Azzurri terziFRANCIA: IL DUELLO Duello sempre affascinante che si accenderà in campo come nelle probabili ...La Francia completa la remuntada prima con Benzema poi con Kylian Mbappé, illude il gol di Oyarzabal: i francesi vincono la Nations League ...Le pagelle di Spagna-Francia 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale di Nations League 2021. A San Siro spettacolo ed emozioni con gli iberici avanti a inizio secondo tempo grazie a ...