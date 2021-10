Oroscopo Sagittario domani 11 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 11 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Occhio amici del Sagittario perché nelle prime ore di questo lunedì dovreste perdere l’importante supporto di Mercurio dai vostri piani astrali. La vostra vita lavorativa potrebbe risentirne leggermente, tra ritardi e insoddisfazioni. Tuttavia, fortunatamente, la nuova posizione di Mercurio sembra anche indicare delle nuove possibilità economiche per voi! In amore, invece, tutto scorre tranquillamente, ma la passionalità è in calo. Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 11? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Occhio amici delperché nelle prime ore di questo lunedì dovreste perdere l’importante supporto di Mercurio dai vostri piani astrali. La vostra vita lavorativa potrebbe risentirne leggermente, tra ritardi e insoddisfazioni. Tuttavia,tamente, la nuova posizione di Mercurio sembra anche indicare delle nuove possibilità economiche per voi! In, invece, tutto scorre tranquillamente, ma la passionalità è in calo. Leggi ...

