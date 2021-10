Omicidio del piccolo Alex, il retroscena nelle chat della mamma assassina: spunta il terribile movente (Di domenica 10 ottobre 2021) Perugia, il retroscena sul dramma del piccolo Alex. A riportare la notizia le pagine de Il Messaggero, dove vengono riportati i contenuti di una chat tra la madre del bimbo, Katalina Erzsebet Bradac, e una sua amica. Poi dopo due anni da quella conversazione, la morte del piccolo Alex ancora avvolta nel mistero. Toni confidenziali tra le due donne. Scoperte le chat che Katalina scambiava con un’amica poco prima che il piccolo Alex venisse al mondo, ma che sottolineano nella donna qualcosa di ben preciso. I messaggi risalgono alla 14esima settimana di gravidanza, quando la donna ha affermato di non poter più abortire. “Ora solo se il feto è malato. Ma purtroppo sarebbe meglio”, aveva confidato Katalina. Ma dal momento in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Perugia, ilsul dramma del. A riportare la notizia le pagine de Il Messaggero, dove vengono riportati i contenuti di unatra la madre del bimbo, Katalina Erzsebet Bradac, e una sua amica. Poi dopo due anni da quella conversazione, la morte delancora avvolta nel mistero. Toni confidenziali tra le due donne. Scoperte leche Katalina scambiava con un’amica poco prima che ilvenisse al mondo, ma che sottolineano nella donna qualcosa di ben preciso. I messaggi risalgono alla 14esima settimana di gravidanza, quando la donna ha affermato di non poter più abortire. “Ora solo se il feto è malato. Ma purtroppo sarebbe meglio”, aveva confidato Katalina. Ma dal momento in cui ...

Advertising

M5S_Europa : Solo in Italia è possibile subire lo sfregio di personaggi come Salvatore #Buzzi, condannato a 30 anni per omicidio… - ginpretura : Buonasera, Marisa Maldera era morta bruciata mentre si trovava in auto con il marito in una sera di febbraio del 20… - amnestyitalia : #Usa #BuoneNotizie - La Corte degli appelli del Texas ha annullato la condanna a morte di Clinton Young, emessa nel… - Robertogabelli3 : @PQuerela @matteosalvinimi Un consigliere del PD qualche anno fa è stato condannato per omicidio: è credibile il PD… - paoloroversi : 'Un rapimento a Parigi e un omicidio a Milano. Così si annuncia il piano di una banda di pirati informatici per la… -