Nuovo PEI, come compilarlo: barriere, facilitatori, capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore 15 (Di domenica 10 ottobre 2021) Entro il mese di ottobre le scuole devono redigere il PEI alla luce della sentenza del Tar Lazio, che ha generato un po' di confusione nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) Entro il mese dile scuole devono redigere il PEI alla luce della sentenza del Tar Lazio, che ha generato un po' di confusione nelle scuole. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo PEI, come compilarlo: barriere, facilitatori, capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore… - librazione_ : RT @teozenoni: Oggi riflettevo sul fatto che più di corsi su BES, nuovo PEI, digitale e altre amenità sarebbe molto utile fare corsi sul te… - zazoomblog : Nuovo PEI come compilarlo per l’anno scolastico 2021-2022? INVIA IL TUO QUESITO - #Nuovo #compilarlo #l’anno… - orizzontescuola : Nuovo PEI, come compilarlo per l’anno scolastico 2021/2022? INVIA IL TUO QUESITO - EEvienia : RT @teozenoni: Oggi riflettevo sul fatto che più di corsi su BES, nuovo PEI, digitale e altre amenità sarebbe molto utile fare corsi sul te… -