Nuove McLaren stradali | i probabili nomi

Advertising

Motor1italia : Le nuove McLaren ibride si chiameranno così? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove McLaren

Motorbox

...+80.074 1 19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L - - 20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L - - 25° giro/58 Aumenta l'intensità della pioggia! 25° giro/58 Ricciardo, con gomme intermedie, per il ......decimo e dovrà percorrere un altro giro completo prima di tornare ai box per montare gomme. ...3 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.578 4 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.816 4 7 Lando NORRIS+1.047 4 ...Ampia scelta invece per Carlos Sainz, che non avendo disputato la sessione di qualifica completa può contare su set nuovi di tutte le mescole In questo scenario i dati ricavati tra venerdì e sabato da ...Spuntano i probabili nomi delle tre nuove McLaren stradali sulle quali si sta lavorando a Woking: ecco come dovrebbero chiamarsi le vetture.