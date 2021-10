Norvegia-Montenegro (qual. Mondiali, lunedì 11 ottobre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, c’è Hauge nell’attacco dei padroni di casa (Di domenica 10 ottobre 2021) Vista la situazione di classifica, sono punti molto pesanti quelli in palio in questa sfida tra Norvegia e Montenegro. L’Olanda guida la classifica con 16 punti ma affronterà Gibilterra dunque quasi certamente si porterà a quota 19, mentre la Norvegia segue con 14 davanti a Turchia, terza con con 12 punti, e Montenegro quarto con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 ottobre 2021) Vista la situazione di classifica, sono punti molto pesanti quelli in palio in questa sfida tra. L’Olanda guida la classifica con 16 punti ma affronterà Gibilterra dunque quasi certamente si porterà a quota 19, mentre lasegue con 14 davanti a Turchia, terza con con 12 punti, equarto con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ilveggente_it : ?? #Mondiali #Qatar2022 #Norvegia Vs #Montenegro è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che s… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #NorvegiaMontenegro #NORMNE probabili formazioni, convocati, #pronostico… - SportPesa_IT : Cipro-Malta Bielorussia-Repubblica Ceca Qualificazioni mondiali. Le partite di oggi: Estonia-Galles Lettonia-Tu… - infobetting : Norvegia-Montenegro (qual. Mondiali, lunedì 11 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, - TMWSampdoria : Thorsby squalificato con Montenegro, Ct Norvegia: 'Abbiamo scelto non sostituirlo' -