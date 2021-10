Non solo Insigne, anche Mertens può rinnovare: spunta l'opzione per il belga (Di domenica 10 ottobre 2021) Non solo la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, perché il Napoli deve badare anche ai contratti di altri azzurri, compreso quello di un altro beniamino di sempre dei tifosi, ovvero Dries Mertens. Il discorso "Ciro", secondo il Corriere dello Sport, sarebbe comunque diverso rispetto a quello del capitano poiché, al contrario di quanto avviene per Insigne, per Mertens ci sarebbe già un'opzione per il rinnovo automatico di un anno. "Ciro è dunque pronto a rituffarsi a capofitto e, perché no, gettando uno sguardo (per ora sfuggente) a quel contratto in scadenza fra otto mesi. C'è un'opzione per un altro anno (il terzo) e farla scattare dipenderà da un bel po' di fattori. Ma esiste al momento un'unica priorità: ritrovarsi in tutto e per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Nonla questione legata al rinnovo di Lorenzo, perché il Napoli deve badareai contratti di altri azzurri, compreso quello di un altro beniamino di sempre dei tifosi, ovvero Dries. Il discorso "Ciro", secondo il Corriere dello Sport, sarebbe comunque diverso rispetto a quello del capitano poiché, al contrario di quanto avviene per, perci sarebbe già un'per il rinnovo automatico di un anno. "Ciro è dunque pronto a rituffarsi a capofitto e, perché no, gettando uno sguardo (per ora sfuggente) a quel contratto in scadenza fra otto mesi. C'è un'per un altro anno (il terzo) e farla scattare dipenderà da un bel po' di fattori. Ma esiste al momento un'unica priorità: ritrovarsi in tutto e per ...

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - LucaBizzarri : Certo che se avresti potuto e, per scelta, non ti sei vaccinato, quando tutto sarà finito(e presto sarà finito, gra… - borghi_claudio : Solo io non capisco cosa c'entri dire che il Governo va avanti nella campagna vaccinale in un messaggio di solidari… - cryptocuse : @Valori_it Non c'è l'obbligo, il dollaro americano è ancora legale come prima quindi è solo un'opportunità in più per il popolo - du00 : non riesco a trovarne uno pero' (forse twittano solo quelli affetti da desertificazione neuronale) che commenti co… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Bagno di folla per Trump che ora guarda al 2024 ... Mitch McConnell , per non aver impugnato il risultato elettorale delle presidenziali 2020. 'McConnell continua a essere il leader solo perché raccoglie molti soldi che poi distribuisce ai senatori'. ...

Elezioni comunali 2021, seggi aperti in Sardegna in 98 città ... in 35 c'è un solo candidato sindaco, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4 Comuni (Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu) non sono state presentate liste, quindi ...

Successo della seconda edizione dell'evento "Non Solo Buddaci" Stampalibera.it L’astensionismo che preoccupa Su Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, questo giornale ha già pubblicato vari articoli, il primo del nostro direttore Enzo d’Errico. È stato detto praticamente tutto sul personaggio, sui risult ...

In 350 a una festa non autorizzata, chiuso un agriturismo Ingresso a 10 euro, pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Alla fine dello scorso mese l'organizzatore era stato denunciato per un'altra festa non autorizzata ...

... Mitch McConnell , peraver impugnato il risultato elettorale delle presidenziali 2020. 'McConnell continua a essere il leaderperché raccoglie molti soldi che poi distribuisce ai senatori'. ...... in 35 c'è uncandidato sindaco, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4 Comuni (Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu)sono state presentate liste, quindi ...Su Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, questo giornale ha già pubblicato vari articoli, il primo del nostro direttore Enzo d’Errico. È stato detto praticamente tutto sul personaggio, sui risult ...Ingresso a 10 euro, pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Alla fine dello scorso mese l'organizzatore era stato denunciato per un'altra festa non autorizzata ...