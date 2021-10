"Non mi stupirei se lo consegnassero a Formigli". Vittorio Feltri, che cos'è diventato il premio Nobel (Di domenica 10 ottobre 2021) È stato assegnato il Nobel a un giornalista russo e a una giornalista filippina per la loro opera meritevole: entrambi i colleghi stranieri infatti si sono battuti eroicamente in favore della libertà di stampa, parente stretta della civiltà. Bene. Siamo contenti. Apprendere che due valenti cronisti hanno meritato il premio più ambito del mondo ci rincuora. Però c'è un aspetto di questa storia che ci inquieta e rattrista. In Italia non sapremmo chi scegliere per incoronarlo col Nobel, visto che siamo sprovvisti di uomini e donne che si siano segnalati per aver svolto la professione giornalistica con animo sereno, avendo come scopo quello di informare il pubblico con onestà. Nel nostro Paese coloro che scrivono su quotidiani e settimanali in effetti sono i più liberi del mondo di attaccare l'asino dove vuole il padrone. In questa arte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) È stato assegnato ila un giornalista russo e a una giornalista filippina per la loro opera meritevole: entrambi i colleghi stranieri infatti si sono battuti eroicamente in favore della libertà di stampa, parente stretta della civiltà. Bene. Siamo contenti. Apprendere che due valenti cronisti hanno meritato ilpiù ambito del mondo ci rincuora. Però c'è un aspetto di questa storia che ci inquieta e rattrista. In Italia non sapremmo chi scegliere per incoronarlo col, visto che siamo sprovvisti di uomini e donne che si siano segnalati per aver svolto la professione giornalistica con animo sereno, avendo come scopo quello di informare il pubblico con onestà. Nel nostro Paese coloro che scrivono su quotidiani e settimanali in effetti sono i più liberi del mondo di attaccare l'asino dove vuole il padrone. In questa arte ...

