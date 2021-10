"Nominato da lui". Il nome che ha favorito l'amico di Conte indagato: clamoroso, qui crolla l'ex premier (Di domenica 10 ottobre 2021) «Di Donna qui in avvocatura? Veniva sempre con Alpa e Conte. È stato portato da loro». A dirlo,in colloquio ieri con il Riformista, è l'avvocato Salvatore Sica, vice presidente della Scuola superiore dell'avvocatura italiana. Interpellato dal quotidiano di Piero Sansonetti sui rapporti fra Di Donna, Alpa e Conte, Sica ha affermato che i tre erano una cordata, anzi, "un sodalizio". «Di Donna - ha aggiunto Sica - era sempre al seguito di Conte e di Alpa». Un rapporto, dunque, consolidato e che non si sarebbe fermato alla sola condivisione dello studio professionale in piazza Cairoli a Roma, come dichiarato dall'ex premier Giuseppe Conte. BEN INTRODOTTO Ma che Di Donna fosse ben introdotto nei vertici dell'avvocatura, nonostante la sua giovane età, risulta anche dal fatto che lo scorso gennaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) «Di Donna qui in avvocatura? Veniva sempre con Alpa e. È stato portato da loro». A dirlo,in colloquio ieri con il Riformista, è l'avvocato Salvatore Sica, vice presidente della Scuola superiore dell'avvocatura italiana. Interpellato dal quotidiano di Piero Sansonetti sui rapporti fra Di Donna, Alpa e, Sica ha affermato che i tre erano una cordata, anzi, "un sodalizio". «Di Donna - ha aggiunto Sica - era sempre al seguito die di Alpa». Un rapporto, dunque, consolidato e che non si sarebbe fermato alla sola condivisione dello studio professionale in piazza Cairoli a Roma, come dichiarato dall'exGiuseppe. BEN INTRODOTTO Ma che Di Donna fosse ben introdotto nei vertici dell'avvocatura, nonostante la sua giovane età, risulta anche dal fatto che lo scorso gennaio ...

