No Green Pass, violenze a Roma: arrestati vertici di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, tra i 12 arrestati per le violenze scoppiate ieri a Roma nel corso della manifestazione no Green Pass. Nella capitale ieri ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader di, tra i 12per lescoppiate ieri anel corso della manifestazione no. Nella capitale ieri ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - byoblu : In una lettera scritta dal sindacato dei Carabinieri Unarma e indirizzata al ministro della Difesa e al Comando gen… - FeCompagnone : RT @ansim999: @GuidoCrosetto C’entra molto invece, perché la manifestazione di protesta contro il green Pass e’ solo un pretesto per i tant… -